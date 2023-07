image.png Las nominaciones a los Premios Emmy y las huelgas en Hollywood semana.com

De llegar a cancelarse, los Emmy podrían posponerse para noviembre o incluso quedar para el año que viene. Pese a este contexto de conflicto, ya hay favoritos entre las producciones nominadas. La que promete es Succession de HBO, aunque The Last of Us, House of Dragon y The White Lotus, no se quedan atrás y cuentan con fanáticos en todo el mundo que apoyan estos proyectos. Además, The Lord of the Rings: The Rings of Power de Prime Video tiene grandes chances.