La nueva joya argentina que arrasa en Netflix

Netflix incorporó en su catálogo una película argentina que no tardó nada en posicionarse entre las más vistas de la plataforma de streaming. Este filme es una entretenida combinación entre comedia y drama.

“ No me rompan ” es la nueva producción nacional que ya bate récords en la N roja. Las protagonistas de la cinta son Carla Peterson y Julieta Díaz . La dirección corre por parte de Azul Lombardía.

Las críticas de los especialistas fueron algo irregulares. "'No me rompan' aprovecha con astucia el talento para la comedia de sus protagonistas, (...), que consiguen un dúo simpático y efectivo y logran dar autoconciencia antes que naturalidad a diálogos que evidencian sus costuras”, afirmó el diario La Nación.

"Una comedia no demasiado sutil, que no siempre consigue la fluidez buscada, pero que tiene enjundia y capacidad de provocación (...) con una directora como Azul Lombardía (...) y un elenco que no le tienen miedo al ridículo”, valoró el sitio OtrosCines.

No me rompan.jpg Netflix: está película argentina ya está entre las más vistas.

Netflix: reparto de la película “No me rompan”

Carla Peterson

Julieta Díaz

Salvador del Solar

Eugenia Guerty

Alfonso Tort

Esteban Lamothe

Celina Font

Jazmín Rodríguez Duca

Martín Garabal

Cecilia Dopazo

Nancy Dupláa

Fito Paez

Netflix: tráiler de la película “No me rompan”