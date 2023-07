Para el diario El País se trata de un "retorcido y brillante Fincher, sabiendo que no he visto una obra maestra, descubro que no me he desentendido ni un momento de lo que ocurre en la pantalla durante casi dos horas y media. Y eso lo consigue el talento de Fincher".

"La sorprendentemente buena versión fílmica de David Fincher de la novela 'Perdida' es la película de la década para aquellas parejas que sueñan con destruirse el uno al otro”, valoró Rolling Stone.

Netflix: cuánto dura la película “Perdida”

Tiene una extensión de 1 hora 49 minutos.

ben.jpg La mejor película de suspenso de los últimos 10 años llegó a Netflix.

Netflix: reparto de la película “Perdida”

Ben Affleck

Rosamund Pike

Neil Patrick Harris

Emily Ratajkowski

Dirección: David Fincher

Netflix: tráiler de la película “Perdida”

Perdida (Gone Girl) | Trailer Oficial Subtitulado Español HD

