La madre de Iliana y Marina Calabró, habló del enfrentamiento entre sus hijas

“Con Marina no hay tanta relación porque no nos vemos tanto”, dijo Coca y acto seguido justificó: “Porque vive más lejos, pero nos llevamos bien, gracias a Dios”. La madre de las Calabró intentó suavizar el conflicto diciendo que Iliana es "única e irrepetible". Luego, el notero indagó acerca de los dichos de Iliana, a lo cual Coca opinó: "Lo que pasa es que Marina está muy complicada con sus horarios y sus cosas, pero yo no me puedo quejar". Asimismo, volvió a recalcar que la mayor es "única e irrepetible".