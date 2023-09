La Joaqui les paró el carro a Emir y a Florencia Peña: "La próxima, los torteo"

El que avisa no traiciona: la advertencia de la Joaqui en Got Talent Argentina.

Got Talent Argentina ha logrado instalarse en miles de hogares del país. Atentos a la pantalla, disfrutan, se entretienen, se frustran y sufren a cada participante que hace su performance delante del jurado compuesto por: Abel Pintos, Florencia Peña, Emir Abdul y la Joaqui.

Todos/as los participantes muestran lo que saben hacer y no sólo tratan de conquistar al jurado sino también a la audiencia que los acompaña en el estudio y a los televidentes. La conductora, Lizi Tagliani es quien les da la bienvenida y el empujón para que pasen al escenario, luego, si es necesario, también los contiene. Todo es un trabajo en equipo.

Con las emociones a flor de piel, es normal escuchar a la audiencia quejarse o lamentarse cuando un participante no logra pasar de instancia, cuando recibe las cuatro cruces que le impiden concluir su presentación o cuando las devoluciones del jurado son un poco duras.

Por eso, es habitual, ver cómo Abel Pintos incluso suele girar hacia el público con gestos de que hagan silencio o mostrando desaprobación cuando la audiencia muestra que no está de acuerdo con su crítica, lo mismo le ocurre al bailarín y coreógrafo Emir.

Sin embargo, este viernes la Joaqui sorprendió a los presentes en el estudio y a la audiencia televisiva por una insólita reacción que tuvo contra dos de sus compañeros: Flor y Emir. Eso se dio tras la performance de Matías, un joven que se subió al escenario y cantó una canción pero no con su voz normal sino que por lo contrario imitando las voces de varios famosos.

La advertencia de La Joaqui a Emir y Flor: "La próxima los torteo" - Got Talent Argentina 2023

“Matías. Bueno, algunas voces eran muy buenas, otras eran más complicadas. Había, obviamente, de Moria (Casán) por ejemplo, algunas cositas que salían bien y otras media rara. Tenés que trabajar más. Porque la imitación es una cuestión de oído. Y de práctica”, sostuvo Florencia Peña mientras el resto de sus compañeros la escuchaban atentamente.

Luego llegó el turno de Emir, quién también expresó por qué no le gustó la presentación. “A mí lo que me pasó, y por eso puse la cruz, era porque te faltaba creértela en el escenario. Eras como un pollito mojado, con miedo. Y si me dejaste enojado porque sos muy bueno y si realmente le dabas esa seguridad, seguramente sonaba increíble. Metele seguridad porque sos muy bueno. Encima la edad que tenés, guacho, metele”, concluyó Emir a lo que el concursante le agradeció su consejo.

Ante la risa del público por la expresión que utilizó el jurado en su cierre final para motivar al participante, Emir se dio vuelta y les preguntó: “¿De qué se ríen?”. Algo similar había ocurrido antes con Flor Peña. En ese momento la Joaqui no pudo evitar la opinión y arremetió contra sus compañeros: “Me vuelven a tratar mal al público una vez y los torteo”, lanzó generando una ovación de los presentes.