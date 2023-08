Una ex reina de la Vendimia sorprendió en Got Talent Argentina

Nadya Mayorga en Got Talent Argentina 2023.

En el episodio de este martes en Got Talent Argentina 2023 se presentó una ex reina de la Vendimia . Se trata de Nadya Mayorga, quien representó al distrito de Gustavo André en la Vendimia de Lavalle 2020.

La joven lavallina de 25 años audicionó con su guitarra y, con un look bien rockero, interpretó unos temas de AC/DC. "Vengo a tocar la guitarra. Vengo a imitar a un gran guitarrista como Angus Young y a mostrar lo que amo y me encanta hacer", expresó Nadya antes de la presentación.

Durante su performance, los jurados Abel Pintos y Emir Abdul tocaron la cruz roja. "No pude entender qué lo que pasaba con la canción y con tu movimiento. No pude conectar", le dijo el bailarín uruguayo. En cambio, La Joaqui se mostró conforme con la actuación de la mendocina y expresó: "A mi me re gustó. Pienso que tiene una re chispa para armar un proyecto muy interesante".