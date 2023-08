La historia de amor de Luis Miguel con Paloma Cuevas, la ex de su mejor amigo

La amistad surgió porque el padre de Luismi, Luisito Ruiz, era muy amigo del padre de Paloma, el famoso torero andaluz Victoriano Valencia. Pero sus vidas tomaron rumbos diferentes: él estaba entre la Ciudad de México y Miami, y ella partió a España a hacer su vida. El reencuentro entre músico y Paloma Cuevas se dio en la década de los 90, cuando él estaba casado con Aracely Arámbula y ella, con Enrique Ponce. Las dos parejas se hicieron cercanas y los dos llegaron a estar tan unidos que el andaluz fue elegido como padrino de Miguel Gallego Arámbula, el primer hijo del cantante con su ex mujer .

Luis Miguel y Paloma Cuevas, un amor postergado durante muchos años

A pesar de los esfuerzos de Paloma Cuevas por permanecer en el anonimato, la novia de Luis Miguel ha aparecido en revistas desde que se conoció el divorcio con el famoso torero. Quien reveló la primicia del romance entre Luismi y Paloma, hace más de un año, fue el periodista Javier Ceriani del programa “Chisme NO like streaming”. Allí contó que el Sol de México, luego de su relación con la argentina Mercedes Villador, vivía en Madrid y coqueteaba con la ex esposa de su amigo Ponce.

Tras varios encuentros secretos en la capital española, se encontraron en un hotel de Palm Beach para realizar un romance que había sido aplazado durante años. Una vez que la noticia se oficializó, Paloma Cuevas respondió a preguntas del diario El País al respecto: “la vida nos ha unido de diferentes maneras y ahora estamos juntos. Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor"./TN