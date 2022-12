La eufórica reacción de Juan, Tora y Cata  de Gran Hermano.

Los ex tres Monitos dejaron en claro su posición y el momento, tras tomar estado público, se convirtió en viral. Pero no obtuvo un buen recibimiento, ya que una lluvia de internautas los criticaron fuertemente y hasta pidieron por la vuelta de Frodo con tal de no verlos contentos.

"Pero me gasto todo el aguinaldo para que vuelva Frodo", "Felicitaciones a los que votaron, los hicieron festejar a los nefastos monitos. Ya son del team de la Tora, Jua y cia.", "Jajajajajajajaj que fantasmas que son estos. Me da gracia como se juntan a festejar como si Argentina fuera a ganar el mundial. Lo mismo con la salida de Juliana. Agustin se sacó solo chicos, ni nacho ni ustedes", "No banco a Agustín, pero eso no hará que banque a estos nefastos", "Estos ya me dan pena, piensan que haciendo eso van a lograr tener banca para ingresar nuevamente, lo único que rescato es que ellos tienen menos chances de ingresar", "Ay qué insoportable estos!!!!! Me retracto de todo lo que dije de que vuelva la tora!! La odio", "gracias por darme otra razón para votar a Agustin en el repechaje, pedazo de fantasmas", fueron algunos de los mensajes que se leyeron a través de la cuenta @granhermanoup.

Recordemos que aún se desconoce oficialmente los nombres de los jugadores que ingresarán nuevamente o por primera vez al reality. / Exitoína