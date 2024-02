La actriz Cecilia Milone habló sobre cómo lleva su separación de Nito Artaza:

Al ser consultada sobre cómo está enfrentando el inicio del año, Milone destacó su conexión con la vocación: "Mirá, está tan plena mi vocación, y tiene tanto que ver mi vocación con mi alma, que la verdad que me hace estar viviendo un verano muy especial". El arte, según la actriz, va más allá de un rescate: "Siento que más que un rescate es una identidad, como volver a la cuna".

En medio de idas y vueltas, Milone reflexionó sobre la dureza de algunas situaciones que la vida le ha puesto últimamente: "La vida es muy dura, es dolorosísima, hay que tratar de hacerla 5 estrellas, y acá estoy poniéndole onda" . Su introspección, más que el escenario, ha sido su bálsamo: "Estoy en un momento de introspección... A mí me ha sanado mucho mi propia introspección".

Silencio sobre el amor futuro y el poder del arte para superar su separación de Nito Artaza

Ante la pregunta sobre si está dispuesta a enamorarse de nuevo, Milone opta por la prudencia: "Yo ahora no quiero expresar nada de lo que sienta, de verdad. Es todo puertas adentro". La artista, conocida por expresarse en redes, destacó su cambio de enfoque: "No es lo triste que no quiero contar o lo doloroso. Todo lo que diga lo voy a decir de manera poética, o en un espectáculo, o mediante una canción, o incluso con algo de humor. Puedo escribir hasta un stand-up”, sostuvo.