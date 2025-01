L-Gante rompió el silencio sobre su separación de Wanda Nara: entre lágrimas y proyectos musicales

Sobre el momento de la despedida, Elián se mostró reflexivo y dejó en claro que las emociones no estuvieron ausentes. "Capaz en algún momento puede llegar a pintar la lágrima, pero en ese momento tenía cosas que hacer y no había tiempo para llorar", confesó. Frente a la posibilidad de una reconciliación, el cantante prefirió no adelantarse. "Estamos tranquilos. Importa que nos queremos. Después, no hay vuelta que darle", expresó. Sin embargo, dejó abierta la puerta a futuros encuentros al mencionar que podría invitarla a su próximo show en Mar del Plata.