Keanu Reeves, del cine a la pista de carreras en Indianápolis.

El debut profesional del actor de Hollywood Keanu Reeves en el automovilismo este sábado fue un evento lleno de acción para la estrella de "The Matrix" .

Reeves compite en la Toyota GR Cup y promueve su novela gráfica

A sus 60 años, Reeves compite en Indianápolis en la Toyota GR Cup, una serie monomarca de Toyota que apoya el evento de autos deportivos Indy 8 Hour. Conduce el auto número 92, el BRZRKR, que promociona su novela gráfica "The Book of Elsewhere", según publica ESPN.