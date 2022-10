Keanu Reeves abandona el proyecto de DiCaprio y Scorsese

El popular actor canadiense Keanu Reeves abandonó durante las últimas horas el proyecto de la serie criminal y de época " The Devil in the White City " , producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, en lo que hubiera sido su primer papel principal en el formato televisivo estadounidense como el visionario y exigente arquitecto Daniel Burnham.

Basada en el best seller homónimo escrito por el autor y periodista Erik Larson, "The Devil in the White City" girará en torno a la historia real de Burnham mientras intenta desesperadamente dejar su marca en la Feria Universal de Chicago en 1893, montada para celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, mientras Holmes llevaba adelante sus macabros homicidios en el conocido como "Castillo de la Muerte", un edificio construido en las afueras del predio del evento.

Se trata de un plan de larga data para DiCaprio, que adquirió los derechos de la novela original en 2010 con la intención de adaptarla al cine en una película en la que ocuparía el rol del asesino, y cinco años después Scorsese se sumó para dirigirla con un guion a cargo de Billy Ray.

Luego de esos intentos fallidos, el proyecto obtuvo luz verde por parte de Hulu -una de las productoras y plataformas de streaming propiedad de Disney- para trabajarlo en formato televisivo, y fichó a Sam Shaw ("Castle Rock", "Masters of Sex") como guionista y showrunner de la serie.

Junto a DiCaprio, Scorsese y Shaw, la nómina de productores ejecutivos también incluye a Rick York, Jennifer Davisson, Stacey Sher y Mark Lafferty.

Fuente: Télam