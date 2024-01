Justin Timberlake lanza su nuevo single "Selfish".









El multipremiado artista Justin Timberlake lanza su nuevo sencillo "Selfish" junto con el video musical a través de RCA Records. Una canción de pop, impulsada por sus melodías contagiosas y las voces icónicas y conmovedoras de las estrellas. Escrita por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Cirkut (Maroon 5, The Weeknd), Theron Thomas, Amy Allen y producida por Timberlake, Louis Bell y Cirkut, "Selfish" es la primera música en solitario de Justin desde su disco Man of the Woods de 2018 .

El video, dirigido por Bradley J. Calder (SZA, Tinashe), da vida a la introspección de la canción al abrir el telón del proceso de producción y mezclar la línea entre actuación y realidad. Es un retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona.

Embed - Justin Timberlake - Selfish (Official Video) El sexto álbum de estudio de Justin, Everything I Thought It Was, saldrá a la venta el 15 de marzo.

Sobre Justin Timberlake Justin Timberlake es un artista polifacético, intérprete, productor discográfico, compositor y actor. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo, y otros 70 millones de discos como vocalista principal de *NSYNC. Justin ha ganado diez premios GRAMMY en los géneros pop, dance y R&B, incluyendo sus exitosos álbumes en solitario Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds, y su álbum debut en solitario, Justified, así como sus colaboraciones con Jay-Z. Ha obtenido más de 23 mil millones de reproducciones de audio y video en todo el mundo y ganó cuatro premios Emmy por sus memorables participaciones en "Saturday Night Live". En la pantalla grande, prestó su voz a los fenómenos de la franquicia animada de DreamWorks, TROLLS, incluida la tercera entrega, TROLLS BAND TOGETHER de 2023. Su exitoso track "Can't Stop the Feeling!" de TROLLS fue nominado a "Mejor Canción Original" en los Premios de la Academia del 2017.

Gentileza: Sony Music