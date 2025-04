Justin Bieber explotó contra los paparazzi y su reacción generó revuelo: "Váyanse de aquí..."

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "Justin Bieber no se calló más y estalló contra los paparazzis Mientras llegaba a una cafetería en California, el cantante se mostró claramente molesto por el acoso de los fotógrafos y les lanzó sin filtro: “Lo único que les importa es el dinero, no las personas”. El momento quedó grabado y se volvió viral rápidamente. Todo esto ocurre en un contexto delicado: rumores de crisis con su esposa, Hailey Bieber y recientes confesiones de Justin sobre su lucha con la ira y la salud mental. “No pueden dejar a nadie vivir tranquilo”, se lo escucha decir en uno de los videos. #JustinBieber #California #furia #paparrazi"

