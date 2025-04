Rumores de infidelidad sacuden a Cinthia Fernández: ¿Roberto Castillo la traicionó?

El fin de semana explotó el escándalo de Roberto Castillo con su ex Daniela Vera Fontana y Cinthia Fernández , luego de las imágenes del fuerte cruce que mantuvo la arquitecta con el abogado y su actual pareja, que quedó registrado en imágenes .

"Ahora con el diario del lunes , sí, claramente me engañaba . Para mí con la que está actual hoy, pero me han llegado mensajes ", reconoció la arquitecta sobre el final de su vínculo con el padre de sus hijas.

cinthia-fernandez-roberto-castillo.webp

El mensaje anónimo que detonó todo

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información”, detalló la panelista.

¿Quién sería la nueva mujer?

Y continuó: “Me dijo que a él (Castillo) no le interesaría Cinthia en realidad, que tiene otra mujer que trabaja con él, me pasaron el teléfono, el nombre y la foto, yo la llamé, le escribí, nunca me atendió”, según publica Primicias Ya.

Las pistas que conectan el rumor con el entorno profesional

“¿Empieza con R?", le consultó la ex del abogado, alertada de ese rumor, y Fernanda afirmó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela Vera Fontana respondió: “Sí”. "Es una abogada", cerró Iglesias.