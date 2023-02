Julieta de "Gran Hermano" quiere desenmascarar a Alfa.









Julieta fue una de las candidatas para abandonar "Gran Hermano 2022" en la última gala de eliminación que tuvo a Ariel como nuevo eliminado. En ese sentido, la creadora de los hashtag dentro del reality de Telefe, de quien su mamá denunció que recibió amenazas a su familia, notó actitudes de Alfa que antes no había visto y es por eso que estaría dispuesta a desenmascararlo.

"Estoy conteniendo mis impulsos, se los juro. Me dan ganas de que explote", le confesó Poggio a Daniela, Nacho y la Tora en una charla que tuvieron cerca del patio; y posteriormente amplió: "Me dan ganas de contarle a Camila lo que dijo Alfa de ella, a ver si se siguen diciendo esas palabras de padre e hija, que no me cierra", apuntó.

Acto seguido, y ante la duda de Lucila sobre a que se refería puntualmente, la influencer detalló: "¿Sabés lo que dijo?, que estaría afuera con ella, y que no le duraría ni cinco minutos. Le dije: '¿En serio estarías con Camila?', y me dijo: '¿Te cabe alguna duda?'. Después se dicen estas palabras de padre e hija, y no entiendo", enfatizó.

"¿Para ustedes se lo digo? Es al ped*, ¿no? Meterme en algo que no es mío", les preguntó a los hermanitos en forma de consejo, para luego admitir: "Lo veo y escucho, y me choca. Se lo pregunté y me lo dijo en la cara", señaló exaltada.

Sin embargo, la polémica relación que tiene con Camila no es lo único que no le gusta de Alfa, ya que también mencionó la fuerte pelea que tuvo con Romina. "Posta, fuera de joda, a mí me cambió algo con Alfa", les confesó con indignación a los chicos. Julieta de "Gran Hermano 2022" estuvo muy cerca de ser la próxima eliminada, puesto que quedó mano a mano con Ariel, y fue la última en salvarse. Sucede que la influencer viene metiendo la pata desde hace un tiempo: a las críticas a su perrita, que hizo que la acusen por "maltrato", se le sumó la organización de fiestas clandestinas en plena pandemia. Fuente: Diario Show