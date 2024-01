Juan Martino habló acerca de la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano: "Sentía que estaba involucrada"

Ahora, después de un año de aquel episodio, Martino rompió el silencio e hizo su aparición en Intrusos. “Cuando me entero de la denuncia en la tele, se me bajó la presión. Me acuerdo de que estaba parado mirando el programa donde ella estaba y me caí para atrás. No estaba hecha la denuncia formal, se hizo después. Pero ahí dijeron toda una serie de cosas que yo no podía creer. Ahí dije: ‘Esto es una locura, no sé qué pasa, no entiendo nada’. Me caí en el sillón, empiezo a transpirar y a los 15, 20 minutos vinieron mis amigos y se quedaron conmigo, porque estaba desolado, no entendía nada. De golpe, sentí que estaba en una película de terror. Yo no tenía abogado, para nada. Ni se me ocurrió tener un abogado”, relató Martino en Intrusos en el espectáculo.