En una reciente entrevista con The Sunday Times, el cantante expresó dudas sobre su capacidad para continuar las giras y las actuaciones en vivo. “ Si el canto no es grande, si no puedo ser el chico que una vez fui... entonces se acabó”, dijo Bon Jovi, señalando una posible retirada de los escenarios si es que siente que no puede alcanzar el nivel de excelencia que él y sus fans esperan de sus actuaciones. “Y estoy bien con eso” , añadió.

El cambio en la dieta de Bon Jovi ha sido significativo a lo largo de los años. El músico ha dejado atrás las comidas poco saludables durante las largas giras y ha adoptado un enfoque más consciente hacia la alimentación. "Reemplacé todo por alimentos más sanos", explicó Bon Jovi. En los alimentos que ahora prefiere el músico enumeró: uvas, arándanos, brócoli, yogur, hummus y, de vez en cuando, una indulgencia moderada: "Una galletita y un vaso de Hampton Water Rosè". Esta transformación alimenticia ha sido fundamental para mantener su energía en el escenario y fuera de él.

image.png Jon Bon Jovi habló de su estado de salud y reveló que considera retirarse de los escenarios

Pero la salud de Bon Jovi no se trata solo de lo que come, sino también de cómo se mueve. Su rutina de ejercicio es rigurosa, con sesiones de entrenamiento dirigidas por un profesional cinco o seis veces por semana. Después de años de lesiones y cirugías, Bon Jovi ha adaptado su enfoque, priorizando el estiramiento y la flexibilidad sobre el levantamiento de pesas y el ejercicio intenso. "Todo lo que hacemos no solo me mantiene en forma, sino que también me hace sentir bien", afirmó el cantante.

“Quiero actuar durante dos horas y media cada noche, cuatro noches a la semana – y sé lo bueno que puedo ser, así que si no puedo ser ese tipo... pongámoslo de esta manera, no necesito ser nunca el Elvis gordo”, precisó la estrella musical./Infobae.