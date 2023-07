Johnny Depp: lo hallaron inconsciente en la habitación de un hotel

Farándula De qué murió Luis Vadalá, ex de Moria Casán

La banda se encontraba a escasas horas de salir a escena para un concierto que tenía previsto en Budapest, pero no pudieron encontrarse con su público porque la estrella de Hollywwod se descompensó. Los medios húngaros afirman que Johnny Depp fue hallado inconsciente dentro de la habitación del hotel en la que se alojaba. Según el periódico Blikk, la salud del artista era realmente preocupante porque al lugar tuvo que recurrir los servicios paramédicos del hotel para constatar que no habría mayores complicaciones tras hallar al actor inconsciente.

"Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la prueba de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participe, porque no es inusual para estas estrellas", dijo uno de los empleados al medio.