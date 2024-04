Jey Mammón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto: la acusación no fue falsa

“Esta podría haber sido solamente la opinión de un tribunal por lo cual Jey Mammón, a partir de sus abogados interpuso diferentes recursos los cuales sistemáticamente fueron rechazados y confirmaron la resolución de ese tribunal, en definitiva, sumando y restando lo importante es que Lucas no mintió, ese el mensaje que la justicia acaba de determinar”, cerró.

El emotivo descargo de Lucas Benvenuto tras ganar el juicio contra Jay Mamón

“Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. HARÍA LO MISMO UNA Y OTRA VEZ”, comienza diciendo Benvenuto en su perfil de Instagram. “HABLARÍA, DENUNCIARÍA y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”, continuó.

El joven también hizo referencia a los tiempos y el proceso que le conlleva a cada víctima de abuso hacer su denuncia. “Ese fue quizás mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y cuándo lo hice, no me creyeron. Los sobrevivientes hablamos cuándo podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad”, expresó.

Finalmente, agradeció a la gente que estuvo a su lado en todo momento y a la justicia por haber creído en su denuncia. “Gracias esta vez a los jueces que intervinieron, por su sensatez y su agilidad”, escribió Benvenuto./Minuto uno.