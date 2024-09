Ivana Nadal rompe con Nicolás Neduchal: la verdad detrás del escándalo.

A solo seis meses de haber confirmado su relación , se reveló que el romance de Ivana Nadal no funcionó. Se dieron a conocer los motivos por los cuales se tomó esta repentina decisión, tan poco tiempo después de haber comenzado a salir.

“Ella es bomba y él también. Se conocieron en la playa y la verdad es que me puso triste la ruptura porque se los veía tan bien. Es una separación que tiene poco más de un mes”, lanzó Juan Etchegoyen , jugando al enigmático antes de dar a conocer que se trataba de la modelo y su, ahora, ex pareja .

Etchegoyen confesó que, pese a los rumores, entre Ivana Nadal y Nicolás Neduchal no hubo ningún tercero en discordia. “Ella vio algo que no le gustó, pero no fue una mujer”, aclaró el periodista.