Homicidio de Canserbero: ¿la ex mánager cambió su testimonio o manipulación mediática?

El caso Canserbero vuelve a dar un giro inesperado con la ex mánager, Natalia Améstica, rectificando su confesión del homicidio del cantante de rap . En una carta a abogados chilenos, Améstica denuncia presiones externas que la llevaron a admitir el crimen. Las declaraciones originales en video, donde se autoproclamó culpable, fueron cuestionadas por detalles que apuntaban a un posible montaje.

En la carta, Améstica revela: “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía”. En la nota, Natalia afirma que dejó a Canserbero viendo una película en la habitación de huéspedes y luego se retiró a la suya propia junto a su pareja, Carlos Molner, que también perdió la vida en el episodio. En esta nueva versión, la chileno-venezolana afirmaba que los hechos que llevaron a la muerte de ambos, supuestamente se desencadenaron en horas de la mañana .

“Lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño, teléfono en mano, y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, se indica en la carta.

Natalia cuenta en la carta que cuando se animó a salir de la habitación para saber qué había ocurrido, se encontró con la tragedia. “Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio”, dijo.

Embed Vale destacar, en conversación con la familia Améstica y Joel García, su abogado en Venezuela, están buscando el derecho a la defensa de Natalia y Guillermo; además afirman que en los videos de las declaraciones mostradas por el fiscal los imputados están coaccionados. — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) January 19, 2024

Sin embargo, la periodista Dulce María Ramos reportó en su cuenta de X que la información publicada por el medio es falsa. Luego de consultar con Tamara Améstica, hermana de Natalia, la periodista dijo que “la supuesta carta de Natalia Améstica es falsa”, ya que correspondería a “una declaración de hace 9 años en la primera investigación”.

De todas maneras, los abogados de Natalia se esmeran en que la justicia desestime la confesión del asesinato del rapero hecha por su ex manager. “La supuesta confesión que ha difundido el fiscal Tarek William Saab como fundamento de la acusación no resiste ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos: después de semanas de incomunicación, sin conocer las pruebas del caso, sin abogados presentes y con las manos amarradas”, manifestaron los abogados de la única testigo del caso./Infobae.