HBO Max: sorprende al cancelar una de sus series más aclamadas.

En un giro inesperado de los acontecimientos, HBO Max ha decidido poner fin a una de sus series más aclamadas y populares en la actualidad. "Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers" (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), la serie que nos sumergió en la legendaria historia del equipo de baloncesto liderado por Magic Johnson , ha sido cancelada después de solo dos temporadas . La noticia tomó por sorpresa a los seguidores, ya que se anunció públicamente poco después de la emisión del final de la segunda temporada.

Max Borenstein, co-creador de la serie, compartió sus pensamientos sobre la sorprendente noticia en la plataforma de redes sociales X , anteriormente conocida como Twitter, expresando: " No es el final que teníamos en mente. Pero no tengo nada más que gratitud y amor ".

El legado de "Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers”

La serie, que se estrenó en marzo de 2022, se centró en el icónico equipo de la NBA Los Angeles Lakers y su ascenso a principios de los años ochenta. La primera temporada se enfocó en el primer año de Jerry Buss como propietario del equipo y el debut de Magic Johnson en la temporada 1979-80. La segunda temporada, que acaba de concluir, continuó explorando los eventos en los cuatro años posteriores.

La producción, basada en el libro "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" de Jeff Pearlman, contó con un elenco de talentosos actores, incluyendo a Quincy Isaiah como Magic Johnson, John C. Reilly como el propietario Jerry Buss, Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar y Jason Clarke y Adrien Brody como los entrenadores Jerry West y Pat Riley, respectivamente, según publica Cultura Ocio.

El abrupto final de la serie deja a los fanáticos con un sabor agridulce y preguntas sobre el destino de los personajes y la narrativa que quedaron sin resolver.

Mirá el trailer de "Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers” en HBO Max