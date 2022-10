Harry Styles estrenó el video de "Music For A Sushi Restaurant"

"Music For A Sushi Restaurant" ya está certificado por la RIAA como Oro y está en el Top 10 en la radio pop (EEUU), convirtiendo a Harry en el primer artista masculino en tener tres canciones en el Top 10 a la vez ("As It Was", "Late Night Talking" y "Music For A Sushi Restaurant"). Con este posicionamiento, Harry se convierte en el tercer artista en la historia de las listas de Pop Airplay en lograr esta hazaña.