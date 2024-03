Guido Süller reveló que tuvo un amorío con un exparticipante de Gran Hermano

Guido Süller , conocido por sus comentarios sin filtro, en el programa de "Patria y Familia" de Luzu Tv habló de Gran hermano . Y en el fluir de la charla, recordó un encuentro en Mar del Plata, donde Gastón Trezeguet elogiaba sus músculos. "Parecía un chico hollywoodense y viene, me empieza a tocar los músculos y me decía 'qué bien que estás'", relató Süller.

En su nuevo programa "Patria y Familia" en Luzu TV, Guido Süller no se guardó secretos. Confesó un romance fugaz con Gastón Trezeguet, exintegrante de "Gran Hermano". "Tuve un approach nada más con... ahora me mata, pero es verdad, con Gastón Trezeguet", reveló. Recordó el momento en Mar del Plata en 2002, cuando Trezeguet elogiaba sus músculos.

"Estaba mareado con la fama y lo fleté. No sé si me odia o no, recién en el 2001 había salido de la casa y yo me lo encontré en el 2002", explicó Süller. Ante la sugerencia de retomar la relación, Süller bromeó: "No, está muy mayor" .

Más tarde el mediático agregó: “Yo quiero a alguien que no esté por interés conmigo, una persona de 30 o 40 años, pero no de 60. De 60 me gusta Fernando Burlando”, agregó Süller sincero.

El reproche de Guido Süller a la TV argentina y su proyecto en Luzu TV

En otra instancia, Süller aprovechó para lanzar un fuerte reproche a la televisión. "A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, ni nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y armadas", manifestó, dejando entrever su descontento con la industria.

El canal de streaming Luzu TV renovó su programación e incluyó a nuevas figuras a su equipo. Este lunes, Guido Süller estrenó el programa "Patria y Familia" junto a Fede Popgold, Lucas Spadafora, Cami Mayan y Anita Espósito, la hermana de Lali./Infobae.