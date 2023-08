Gran Hermano: se confirmó el embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina

La felicidad y el amor colman el ambiente, ya que la ex concursante de Gran Hermano , Daniela C elis, y su pareja, Thiago Medina, están esperando ¡gemelos! La noticia, que ha sido revelada recientemente, ha llenado de emoción a sus seguidores y a la comunidad de celebridades por igual.

Daniela Celis, compartió su emoción y gratitud por la llegada de los nuevos integrantes de su familia en Mundo Famosos. “Voy a ser mamá”, anunció la ex GH y continuó: “Tengo una noticia más linda que esa, y es que me encontré con que no va a ser uno, van a ser dos. Y no van a ser mellizos, cómo fue mal filtrado por todos lados, sino que van a ser dos iguales, van a ser gemelos”, anunció Celis.