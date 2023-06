Julieta Poggio sorprende con un nuevo tatuaje: ¿para Marcos?

En las últimas horas, la noticia de la ruptura entre Julieta Poggio y Lucca Bardelli se vio opacada por los rumores de un posible romance entre Poggio y Marcos Ginocchio . Sin embargo, fue el nuevo tatuaje de la ex Gran Hermano el que captó la atención de sus seguidores y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, Poggio interactuó con sus seguidores, pidiéndoles que adivinaran la frase que se había tatuado. A pesar de recibir diversas opciones como " El que no arriesga no gana " o " Fuera malas vibras ", ninguna logró convencerla.

El tatuaje de Julieta Poggio ha despertado la curiosidad de sus seguidores, quienes han especulado sobre el significado detrás de esta frase en francés. Aunque la ex Gran Hermano no dio más detalles sobre el simbolismo personal que tiene para ella, sin duda este nuevo tatuaje ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos no dejan de comentar y elogiar su valentía al expresarse a través del arte corporal.