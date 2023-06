Julieta Poggio indignada por las noticias que vinculan a su madre con su exnovio.

El revuelo comenzó cuando una reconocida periodista reveló en un programa de televisión una noticia falsa que sugería la separación de Poggio y Lucca Bardelli debido a una presunta relación de este último con la madre de la concursante. Ante tal afirmación infundada, Julieta Poggio no pudo contener su enojo y expresó su descontento enérgicamente: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir algo tan morboso, de una manera tan cizañera. ¿Por qué hablan de cosas que no saben?".