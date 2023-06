Julieta Poggio revoluciona con una atrevida producción hot.

La ex integrante de Gran Hermano , Julieta Poggio , ha causado un gran revuelo entre sus seguidores al compartir una producción de fotos provocativas en la habitación de un prestigioso hotel. Las imágenes en blanco y negro capturan a la joven influencer en un body negro y botas hasta las rodillas , despertando especulaciones sobre su estado civil y avivando el deseo de sus admiradores por un romance con Marcos Ginocchio .

Tras publicar las postales en sus redes sociales, el posteo se llenó de comentarios fervorosos, entre ellos, uno que llamó la atención: "Macos Ginocchio date cuenta". Varios usuarios aprovecharon la oportunidad para rogar a los finalistas de Gran Hermano que formalicen una relación y cumplan el sueño de sus seguidores. "¡Primo no te duermas!", expresaron emocionados.

Entre los comentarios, una fanática escribió: "Estas fotos gritan SOLTERA". Estos comentarios coinciden con los rumores que han surgido recientemente sobre un posible noviazgo entre Poggio y Lucca Bardelli, ya que este último no ha dado "me gusta" a ninguna de las últimas publicaciones de la actriz. Otra internauta añadió: "Me parece que alguien está soltera...".