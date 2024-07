Gran Hermano: Emma Vich sorprendió a todos al contar qué pasó con el premio que ganó en el reality

Durante una entrevista, le consultaron al ex participante por la casa que obtuvo tras ser finalista del reality . De manera contundente, respondió: " Yo no gané una casa, la casa la gana Bautista, el ganador de Gran Hermano ".

Para sentenciar todo tipo de duda, el ex participante cerró: “No, no, es plata a mí, plata a Nico, plata y casa a Bauti”. Rápidamente, usuarios de las diferentes plataformas digitales volvieron a señalar al programa por no cumplir con sus compromisos. / Ciudad Magazine