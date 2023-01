Gran Hermano: Camila entró en crisis ¿por qué?

"Me quería levantarme por el cumpleaños de Alfa para hacerle el desayuno, habíamos quedado en que nos íbamos a levantar. Para mí, no me levantaron porque no quisieron" , comenzó a explicar la pianista.

"Él único que me creyó de verdad o que me cree, es Alfa. Entonces cuando vi que todo el mundo me estaba tomando de mentirosa , dije que tenía que dejar de estar atrás de ellas para intentar que sean mis amigas, y voy y hablo con la única persona que quiere hablar conmigo de verdad", expresó la jugadora antes de ponerse a llorar.

Camila de Gran Hermano: "No me gusta cómo me tratan acá adentro"

"No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo. A la mañana, a la tarde, hablan mal de mí. Me contestan mal. Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento ni siquiera libre como para darle un abrazo a nadie", dijo Camila llorando en el confesionario, haciendo referencia a la muerte de su padre, ocurrida poco tiempo antes de su ingreso al reality.

"Siento que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y ni siquiera lo puedo demostrar porque van a decir una cosa o la otra", expresó Cami entre lágrimas.

En la misma noche de su cumpleaños, Romina y Julieta advirtieron a Walter por las actitudes de Camila. "Quiere ganar y no le importa nada. Está desesperada", señaló la exdiputada, que además opina que la pianista quizás se acerca a él para dejarlo mal parado en el afuera ante su presunto vínculo afectivo, según publica Telefe.

"No siento que sea puro lo de ella con Alfa. Creo que está jugando. Hoy le pregunté qué pasó, porque parecía que estaba enojada con el desayuno. Por algo todos teníamos algo que no nos cerraba de ella", consignó Romina.

Alfa sostuvo que en realidad él puede quedar bien con el afuera con esa presunta relación, y horas antes le regaló a Camila un pequeño ramo de flores que sacó del jardín de la casa.

"¿Te pensaste que entrabas acá y era un paraíso? Es igual que la vida, ni más ni menos", le dijo Walter a Camila después de que haya salido llorando del confesionario.