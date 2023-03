Gran Hermano: Alfa se emocionó al ver su primer casting.

Cuando llegó el turno de Alfa, no pudo contener las lágrimas desde el principio. En primer lugar, dijo: "Me dedico a ser feliz y a ser un caradura profesional" . Luego, habló de una serie de situaciones traumáticas que había enfrentado en su vida y de cómo sería dentro de la casa.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1638730610738106368 Alfa se emocionó al recordar su pasado Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktspkGA #GH2022 pic.twitter.com/q8vOZLxSTk — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 23, 2023

Continuó: "Este programa cambió mi vida rotundamente. La convivencia con los demás participantes me cambió la vida. Aunque sigo siendo el mismo, siento que soy diferente". Luego concluyó diciendo: "Ver mi casting me hace darme cuenta de lo lejos que he llegado".