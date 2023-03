Gran Hermano 2022: ¿Qué ocurrió con la madre de Nacho?

"Yo no había traído fotos cuando vinimos (al reality) porque me daba mucha pena sacarlas de mi casa por la situación y era como desarmar lo que había quedado en mi casa. Me di cuenta de que con el tiempo las necesitaba un poco más de lo que había pensado", comentó el joven muy emocionado y agregó que se había "sentido un poco mal" por no haber traído esa foto, ya que siempre la llevaba con él. "Cuando estaba lejos de mi mamá ponía la foto para que este conmigo", le dijo a su padre entre abrazos.