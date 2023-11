Got Talent Argentina: la sorprendente aparición del esposo mendocino de Lizy Tagliani

Lizy y su esposo en Got Talent Argentina.

Durante la emisión de este lunes de Got Talent Argentina 2023 se vivió un inesperado momento que tuvo a Lizy Tagliani y a su esposo, el mendocino Sebastián Nebot, como protagonistas.

Tras la presentación de los hermanos Matías y Johanna Ortíz, la conductora del reality de Telefe hizo subir al escenario a su pareja. "Me estoy sintiendo un poco mal, pero de belleza. Y estoy así porque hoy me acompaña alguien que me vino a visitar: mi marido", expresó Lizy.