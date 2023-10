Gimena Accardi contó que toma leche materna de sus amigas: "Me corta el café"

El conductor, sorprendido por su revelación, le respondió: "Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo" . Sin embargo, la actriz se mantuvo firme en su postura e incluso compartió detalles sobre cómo lleva a cabo esta particular práctica.

"Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café" , reveló.

Pero Gimena Accardi no está sola en este peculiar hábito. La actriz Juana Repetto, esposa de Sebastián Graviotto, también compartió su experiencia al respecto. "Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo 'no tiene gusto a nada'. Yo no la probé, me da asco total", confesó Juana.

Pero al parecer, el sorprendente hábito también se estila entre celebridades internacionales, como lo es Kim Kardashian. La empresaria bebió la leche materna de una de sus hermanas, como parte de un tratamiento para su psoriasis.

Sin embargo, la revelación de Accardi no ha estado exenta de controversia. En las redes sociales, numerosos usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos la criticaron, tachando su práctica de excéntrica y poco higiénica, mientras que otros la defendieron y argumentaron que no hay nada de malo en explorar nuevos sabores./Noticias Argentinas.