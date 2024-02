Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson

"Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol...", compartió Romano con el conductor. Ante la sorpresa, Gelblung preguntó: "¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?". "Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo 'tengo Parkinson'" , respondió el actor.

Enfrentando al Parkinson con determinación y valentía

Romano compartió su enfoque para seguir desempeñándose en el escenario a pesar de la enfermedad: "Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana”.