Fue una de las películas más esperadas del año y está en HBO Max.

HBO Max: de qué se trata la película “Flash”

“Los mundos chocan en “Flash” cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Sin embargo, cuando el intento por salvar a su familia cambia accidentalmente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad donde el General Zod está de regreso y amenaza con destruirlo todo, y ya no hay superhéroes a los que recurrir a no ser que Barry consiga sacar del retiro a Batman y rescatar a un kryptoniano encarcelado... pero no exactamente al que está buscando”, narra la sinopsis.