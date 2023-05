Fortnite revoluciona todo con las nuevas skins de Spider-Man.

Los fanáticos de Fortnite alrededor de todo el mundo están atentos a la novedad que se viene en el videojuego. Temporada a temporada Epic Games no deja de sorprender con las nuevas skins preparadas para su producto estrella y una de las más esperadas es la del superhéroe arácnido Spider-Man .

Los rumores que hubo estas semanas previas finalmente se han cumplido: Miles Morales ha llegado a Fortnite con su nueva skin de Spider-Man. Y no ha venido solo; consigo ha traído a Miguel O’Hara, el Spider-Man 2099, ambos de Spider-Man: Across the Spider-Verse.