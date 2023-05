Tom Holland reflexiona sobre su salud mental en su nuevo filme.

Holland también explicó que el rodaje de The Crowded Room l o obligó a examinar su conducta y su salud mental . En el pasado, el actor ha participado en series de acción que no le han permitido reflexionar sobre estos temas. Incluso pensó en raparse el pelo para liberarse de la intensa sensación que el personaje de Danny Sullivan le dejó. Sin embargo, decidió no hacerlo porque estaba en medio de la filmación. La experiencia fue diferente a todo lo que había experimentado antes y Holland ha destacado la importancia de mostrar más respeto y empatía hacia las problemáticas de salud mental, según publica La Nación.

La serie The Crowded Room es una adaptación de la novela de no ficción The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes y cuenta con la producción ejecutiva de Akiva Goldsman, ganador del Oscar por Una mente maravillosa. Además de Holland y Seyfried, el elenco incluye a actores como Krys Marshall, Brian d'Arcy James y Nathalie Emmanuel. La serie promete ser una producción interesante y relevante que aborda temas importantes y actuales.