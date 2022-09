Fito Páez le cantó a Cecilia Roth el tema "Un vestido y un amor"

Embed

Cuando el artista la encontró, recordó: “Caetano hizo una versión de ‘Un vestido y un amor’ y nos invitó... ¿Vos te acordás? Nos sentamos allí y él te lo cantó a los ojos... y casi me muero de los celos. Entonces esta vez te lo voy a cantar... No sé si a los ojos, porque estoy medio torcido, pero esto es totalmente para vos...”, contó antes de cantarle el tema en cuestión, que tuvo como detalle una bandera argentina con el sol impresa en la pantalla del fondo. ¿Guiño al verso “Ya sé, no te hace gracia este país”? “Todo para vos, amor”, dijo Páez antes de tirarle un beso a Ceci, escena que derritió a todas.