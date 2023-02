¿Fin de la amistad? para Romina y Julieta de Gran Hermano.

Si bien es cierto que la ex diputada había dejado claro en más de una ocasión que no quería ser salvada en caso de quedar nominada, nadie, ni siquiera ella, se esperaba esta jugada de la joven "Disney", a quien había adoptado como amiga y de manera casi maternal.

"No es por feeling ni corazón, es por estrategia. Confío en que el resultado va a ser el que creo y que me va a salir bien: tengo mis motivos y voy a salvar a Camila", expresó por su parte Julieta en vivo al ejecutar su beneficio como líder de la semana.

Intentando no mostraste shockeada, Romina Uhrig entonces declaró: "Quiero seguir en la casa no porque me voten mis compañeros sino porque me elija la gente".

La casa de Gran Hermano cambia

Esto por un lado le valió la chapa de "jugadora" a Poggio, en un reality que da la sensación de que las decisiones de sus participantes están marcadas por emociones y la famosa "afinidad" en lugar de utilizar verdaderas estrategias.

Sin embargo, Juli se sintió en la necesidad de explicarle luego a Romina el porqué de su elección. Al finalizar la transmisión en vivo con Santiago del Moro por Telefé, encaró a su amiga: "Ro, ¿podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo". Rápidamente, obtuvo una tajante respuesta: "Estoy cocinando ahora. Después que termine".

Tras un rato esperando en vano que Romina se desocupase, la líder semanal decidió resguardarse en la habitación, donde se acercó Daniela, la tercera punta de esta alianza de chicas en la casa, para acompañarla. Allí decidió explicar su estrategia: "Yo pienso que esta semana Alfa tiene muchas chances de irse, y yo tenía miedo que se vaya Camila y no él. También siento que con La Tora se unifican los votos para que se vaya él". Y determinó: "Ya está, el que se quiera ofender que se ofenda".

Luego continuó detallando que le molestaron las caras de algunos de sus compañeros, aunque según ella es todo parte de una estrategia. "Me arriesgué y no me arrepiento, porque si no se podía haber ido Camila, acá se tiene que ir Alfa de esta placa. Se van a sumar los votos, la gente de Romi no la va a votar a Lu, y la gente de Lu no la va a votar a Romi", enfatizó.

"Y eso tenía que pasar esta semana, porque la semana que viene ya se enfría todo. Obviamente que me duele dejar a Romi y a Lu en placa, pero yo sé que no me arrepiento de esta jugada", aseguró, dando a entender que los cuestionamientos a Alfa por parte de los demás participantes ya también traspasan la pantalla y notan una debilidad respecto de los votos sumados de las otras dos nominadas.

Este domingo la gala de eliminación se anticipa intensa. El pulso de las redes sociales ya anticipa que la competencia entre los ex "papá y mamá" será cabeza a cabeza. Fuente: Diario Show