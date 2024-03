Está oculta en Netflix y estuvo nominada como mejor película en los Premios Óscar

Netflix tiene una producción canadiense que ha suscitado los mejores comentarios por parte de la prensa especializada. No hay forma de que esta historia no atrape a los espectadores que se deciden por verla.

Las críticas fueron excelentes. "Desgarrador, poderoso, oportuno y perspicaz, este documental es una de las mejores investigaciones sobre la naturaleza de la masculinidad tóxica y la cultura de la violación en la sociedad india moderna”, publicó The Gate. "Kiran y su familia son héroes, pero esta no es una simple historia de heroísmo. La película pone al desnudo las incómodas e inadecuadas vías de que disponen los supervivientes que buscan justicia”, afirmó The New York Times.