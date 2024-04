Está en Netflix y para muchos es la mejor miniserie coreana de la historia

También te puede interesar: Esta serie finlandesa en Netflix es toda una gema por descubrir

La descripción de esta historia que puede verse en Netflix cierra así: “ahora ha regresado a su ciudad natal. Es un perfecto hombre de ciudad. Se encuentra con su primer amor Jung Eun Hee. Dirige una tienda de pesca en la isla. Es amigo de Go Mi Ran. Go Mi Ran ha regresado a su ciudad natal en Jeju, porque se cansó de la dura vida de la ciudad. Lee Young Ok, quien se mudó a la isla de Jeju, ha sido haenyeo (buceadora) durante el último año. Es una persona brillante, pero muchos rumores la siguen. Conoce a Park Jung Joon, quien es capitán de barco. Es un hombre de buen corazón y busca una mujer que no se vaya de Jeju. Se enamora de Lee Young Ok”.

Netflix: reparto de la miniserie “Nuestro horizonte azul”

Lee Byung-hun

Shin Min-a

Cha Seung-won

Lee Jung-eun

Han Ji-min

Kim Woo-bin