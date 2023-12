Escándalo en Gran Hermano: denuncias de violencia y abandono

Aún no trascurrió ni 24 horas del debut de Gran Hermano por Telefe , y ya hay denuncias de todo tipo por las redes sociales. Una de las acusaciones más graves recae sobre el participante Hernán "Negro" Ontivero, originario de Río Cuarto, Córdoba, quien se ve envuelto en un escándalo por violencia de género y abandono de hogar.

Thania Aguilera, quien dice ser la ex novia de Ontivero, utilizó las redes sociales para exponer una serie de acusaciones serias. En un mensaje viral, Thania expresó: "Besito al Negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes" . Estas palabras desataron la indignación en la comunidad virtual.

En otro mensaje, Thania agregó detalles impactantes: "Una vez me levantó la mano y me dejó marcas. ¡Perdón hijo por haber elegido como progenitor a la basura más grande del mundo!" Las acusaciones no se detuvieron allí, ya que la joven aseguró que Ontivero se muestra indiferente ante la llegada del bebé y lo acusó de bloquearla en redes sociales.