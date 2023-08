“ Morir no equivale a desaparecer . En este gótico romance, una ‘au pair’ se adentra en un abismo de escalofriantes secretos... Continuación de "La maldición de Hill House" al estilo de "American Horror Story" o "Channel Zero", es decir, contando con nuevos personajes y una historia diferente”, narra la sinopsis de esta historia de horror .

“En esta ocasión, se basa en el clásico de Henry James "Otra vuelta de tuerca" (The Turn of the Screw), cuya mejor adaptación al cine, "Suspense" (1961), es uno de los grandes clásicos del cine de terror”, cierra la descripción.

La crítica especializada la recibió con excelentes calificaciones al momento de su estreno. "Con todas las diferencias que guarda con su predecesora (...) consigue volver a cautivar. (...) Guion y atmósfera se dan la mano apoyados en buenas interpretaciones (...) precioso cuento de terror romántico", señaló el diario El País.

AAAABQDpDWVsSOKe-1vxGFp0LVWRod_HTSZD_Uzqygs8HArkHdZ_26EeQPzV7ImZCi2RiX6-iJ07H8aU6OuUjibYnEhVw6T6J9IddLaZ.jpg Es una de las mejores series de terror y está en Netflix.

Netflix: reparto de la serie “La maldición de Bly Manor”

Victoria Pedretti

Oliver Jackson-Cohen

Henry Thomas

Amelia Eve

T'Nia Miller

Rahul Kohli

Tahirah Sharif

Amelie Bea Smith

Benjamin Evan Ainsworth

Netflix: tráiler de la serie “La maldición de Bly Manor”