Es una de las mejores series de Star+ y estrena su segunda temporada

Star+ anuncia la fecha de estreno y presenta el tráiler y póster de “ FEUD: Capote vs. The Swans ”. La segunda entrega de la premiada serie de antología de Ryan Murphy estrena con todos sus episodios el 8 de mayo exclusivamente en el servicio de streaming en Latinoamérica.

Compuesto por ocho episodios, el nuevo drama de FX está basado en el libro best seller de Laurence Leamer “Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”.