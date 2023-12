Es la serie más vista del momento y está en HBO Max

“ Bookie ” es el nombre de esta historia creada por Chuck Lorre quien vuelve a trabajar con Charlie Sheen después del éxito mundial que representó “ Two and a Half Men ”.

HBO Max: de qué se trata la serie “Bookie”

“En esta comedia de los productores ejecutivos y guionistas Chuck Lorre (The Kominsky Method, The Big Bang Theory) y Nick Bakay (Mom, Young Sheldon), Sebastian Maniscalco (The Irishman, Green Book) interpreta a un veterano apostador que lucha por sobrevivir a la inminente legalización que prohíbe las apuestas deportivas, clientes cada vez más inquietos, su familia, sus compañeros de trabajo y un estilo de vida que lo lleva por todos los rincones de Los Ángeles”, señala la sinopsis oficial.