Es considerada la mejor película de la historia y está en Netflix.

Para Rolling Stone, “Te golpea con la fuerza de un huracán. Los amantes de las fórmulas la odiarán. Olvidaos de ellos. Es tremendamente emocionante, imaginativa y revolucionaria”

"Desde el primer fotograma es sencillamente una obra maestra de nuestro tiempo” afirmó el diario El Mundo.

Tiene una duración de 2 horas 38 minutos.

Daniel Day-Lewis

Paul Dano

Dillon Freasier

Dirección y guion: Paul Thomas Anderson

Trailer de There Will be Blood HD subtitulos español