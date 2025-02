En suelo nacional: Johnny Depp llegó a la Argentina en un avión piloteado por Antonio Laje

No va más

No va más Se separó una de las parejas mas queridas de Gran Hermano

El reconocido periodista de La Nación + compartió las imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram (@antoniolaje) y no tardaron en viralizarse por la impensada situación.

El actor y el piloto posaron juntos y abrazados afuera del avión privado. Luego se tomaron una selfie dentro de la avioneta mostrándose muy sonrientes.

Por otro lado, la conductora de Cortá Por Lozano, dio detalles sobre la estadía de "Edward manos de tijera" en su casa en Punta del Este. “Estuvo lindo, estuvo re lindo. Estuvo de invitado, es muy amigo de Jorge (Corcho Rodríguez)”, expresó Vero.

image.png En Uruguay, Johnny Depp se quedó en la casa de Vero Lozano y "Corcho" Rodríguez, amigos del actor. Foto: Instagram "Corcho" Rodríguez (@corchorodriguezok)

Y explicó que con su marido, el empresario y músico, se conocen hace un año y medio. "Él fue a verlo a un par de festivales cuando estrenó una película nueva que él hizo como director y ahí le dijo 'me encantaría que vengas a casa'. Él le dijo ‘sí, ¿por qué no?’. Y la verdad que dijimos ‘no va a venir ni en pedo’, ¡y vino!”, profundizó.

“Es un tipo muy amoroso, tranquilo, no quiere salir a ningún lado, no tiene ninguna restricción a la hora de comer, es de buen comer. Siempre está vestido canchero, en pijama no lo vi nunca”, completó. Con información de Rosario3 y Noticias Argentinas.

También te puede interesar: Fito Páez y Johnny Depp juntos: cómo se llevó a cabo el inesperado encuentro