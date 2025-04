morena-rialjpg.webp Morena Rial publicó un extenso posteo en sus redes sociales

En pleno escándalo, Morena Rial sorprendió con un posteo que desató todo tipo de reacción

“Quiero comunicarles que, como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al tiempo de excarcelarme, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que comprometí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri y la oportunidad que me brindó la Justicia al concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi actitud de evitar todo tipo de declaración periodística”, comenzó diciendo.